Спикер: Мы говорили с президентом по поводу ЧС в Лейлеке

Депутаты обеспокоены чрезвычайной ситуацией на юге

Депутат Таабалды Тиллаев попросил спикера Дастана Джумабекова взять под личный контроль ситуацию в Лейлекском районе.

- Я вчера приехал с Лейлека, после ливневого дождя селевые потоки затопили дома, соцобъекты, - сообщил нардеп. - Разрушены дороги и снесло недавно построенную дамбу. От имени жителей хотелось бы попросить вас взять под личный контроль ситуацию. Если ЧП повторится, то последствия могут быть куда хуже.

Торага в свою очередь сообщил, что глава государства дал поручение по устранению последствий стихийного бедствия.

- Мы говорили об этом с президентом, он дал поручение соответствующему министерству. Кроме того, вопрос находится под контролем вице-премьера. Я тоже буду следить за проведением работ, - ответил Джумабеков.





Vesti. KG