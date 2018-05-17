Спикер: Мы говорили с президентом по поводу ЧС в Лейлеке

Депутаты обеспокоены чрезвычайной ситуацией на юге
Депутат Таабалды Тиллаев попросил спикера Дастана Джумабекова взять под личный контроль ситуацию в Лейлекском районе.
- Я вчера приехал с Лейлека, после ливневого дождя селевые потоки затопили дома, соцобъекты, - сообщил нардеп. - Разрушены дороги и снесло недавно построенную дамбу. От имени жителей хотелось бы попросить вас взять под личный контроль ситуацию. Если ЧП повторится, то последствия могут быть куда хуже.
Торага в свою очередь сообщил, что глава государства дал поручение по устранению последствий стихийного бедствия.
- Мы говорили об этом с президентом, он дал поручение соответствующему министерству. Кроме того, вопрос находится под контролем вице-премьера. Я тоже буду следить за проведением работ, - ответил Джумабеков.
Vesti. KG
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