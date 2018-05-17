Сапар Исаков назвал слова своего «друга детства» неправдой

Бывший премьер дал понять, что не беседовал с Акуновым о судьбе Тюлеева

Информация, распространенная экс-главой «Комитета по защите Наримана Тюлеева» Урматбеком Акуновым, не соответствует действительности. Об этом Vesti.kg заявил бывший глава правительства Сапар Исаков.

-Это неправда, - ответил Сапар Джумакадырович.

Более того, бывший премьер опроверг и то, что Урматбек Акунов является его другом детства.

- Мы знакомы, - коротко уточнил Исаков.

Напомним, экс-глава «Комитета по защите Наримана Тюлеева» Урматбек Акунов заявил Vesti.kg, что их с Сапаром Исаковым связывают дружеские узы с детских лет. По этой причине в свое время он обращался к нему с просьбой помочь экс-мэру Бишкека Нариману Тюлееву. Тот в свою очередь якобы посоветовал Акунову впредь не обращаться к нему по данному вопросу, сказав, что это дело под личным контролем «первого».

Vesti. KG