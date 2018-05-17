Президент предложил исключить понятие срока давности преступлений

Сооронбай Жээнбеков считает, что из-за такой нормы закона обесценивается вся работа правоохранительных и судебных органов

В Кыргызстане необходимо задуматься об отмене освобождения от уголовной ответственности по истечении срока давности. С таким заявлением президент Сооронбай Жээнбеков выступил на сегодняшнем заседании Совета по судебной реформе.

По его словам, из-за такой нормы закона обесценивается работа правоохранительных и судебных органов. Вместо того, чтобы возместить причиненный ущерб и привлечь виновного к ответственности, уголовные дела прекращаются.

- Вместо того, чтобы возместить причиненный ущерб и понести должное наказание, злоумышленники остаются на свободе. Данный вопрос требует тщательной проработки. Действиям виновных необходимо дать юридическую оценку, несмотря на сроки давности совершенного им преступления. Кроме того, должен быть решен вопрос об обязательном возмещении убытков, - заявил глава государства.

Vesti. KG