Модернизация ТЭЦ. Спикер призвал коллег не кричать и быть сдержанными

В Жогорку Кенеше третий день продолжают обсуждать заключение депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов.
В Жогорку Кенеше третий день продолжают обсуждать заключение депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов.
Спикер Дастанбек Джумабеков призвал нардепов быть сдержанными и не поддаваться эмоциям. Высказываться начал Рыскелди Момбеков. Он возмутился, зачем приглашать бывших чиновников, которые все уволены в свое время и сейчас выступают как эксперты. Дастанбек Джумабеков пояснил, что к ним есть вопросы в рамках расследования депутатской комиссии, и поэтому они находятся в зале. Торага призвал Рыскелди Момбекова не кричать.
Депутат Исхак Масалиев напомнил, что нужно соблюдать процедуру. Далее нардепы решили пригласить представителей правоохранительных органов, которые ведут расследование.
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