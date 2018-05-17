Школы в Кыргызстане могут перейти на 7-балльную систему оценивания. Об этом ИА «24.kg» сообщил вице-президент Кыргызской академии образования Алмазбек Токтомамбетов.
Школы в Кыргызстане могут перейти на 7-балльную систему оценивания. Об этом ИА «24.kg» сообщил вице-президент Кыргызской академии образования Алмазбек Токтомамбетов.
Вопрос изменения системы оценивания поднимался в республике не раз. Эксперты отмечали, что из 5-балльной она превратилась в трехбалльную. «Учителям не запрещено ставить двойки и единицы. Просто если детям ставят «неуд», то рассматривается вопрос ответственности педагога. Нужно спросить учителей, почему его ученики плохо учатся», — заметил Алмазбек Токтомамбетов.
«Сейчас обсуждается концепция развития образования на пять лет. Этот подход может быть изменен и введена система оценки до семи или десяти баллов. Многие страны, Беларусь, к примеру, перешла на семибалльное оценивание. Но проблема в том, что наши дети после окончания школы поступают в российские или казахские вузы. А там 5-балльная шкала. В таком случае должна быть договоренность с этими странами. Иначе наши дети столкнутся с трудностями», — добавил вице-президент КАО.
На вопрос, когда может быть введено новшество, Алмазбек Токтомамбетов ответил, что уже в течение ближайших двух лет. Документ обсуждается год.
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