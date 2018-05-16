Алмамбет Шыкмаматов Сапару Исакову: Вы просили президента поддержать TBEA

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов обвинил бывшего премьер-министра Сапара Исакова в лоббировании китайской компании TBEA, которая занималась модернизацией ТЭЦ Бишкека.
Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов обвинил бывшего премьер-министра Сапара Исакова в лоббировании китайской компании TBEA, которая занималась модернизацией ТЭЦ Бишкека.
По словам депутата, Исаков направил письмо экс-президенту Атамбаеву, дабы поддержать эту компанию.
Исаков заявил, что в то время Шыкмаматов возглавлял Министерство юстиции, и он тоже подписал документы, связанные с модернизацией ТЭЦ. На что парламентарий ответил, что подписал несколько документов.
«Минюст расписался на следующих документах – бумаги на получение кредита и уведомлении «Эксимбанку» о том, что все процедуры закончены. А вы просили президента поддержать китайскую компанию», – сказал Шыкмаматов.
Исаков ответил, что никакую компанию не лоббировал. Об ответственности Шыкмаматова заявил и депутат ЖК Дастан Бекешев, который тоже подчеркнул то, что лидер фракции «Ата Мекен» в качестве министра юстиции дал согласие на подписание соглашения и на сумму кредита.
knews.kg
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