Депутатской комиссии по ТЭЦ указали на ошибочные выводы

Сегодня, 16 мая, Жогорку Кенеш продолжил обсуждение заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на бишкекской ТЭЦ, а также расходования кредита на ее модернизацию.

Сегодня, 16 мая, Жогорку Кенеш продолжил обсуждение заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на бишкекской ТЭЦ, а также расходования кредита на ее модернизацию.



В ходе заседания депутат Дастан Бекешев зачитал заключение комиссии, в которой отмечено, что Кыргызская Республика руководствовалась лишь нотами советника канцелярии по торгово-экономическим вопросам при посольстве Китая, что отсутствует переписка с Китаем. Парламентарий попросил объяснить МИД этот вопрос коллегам, почему канцелярия вела переговоры от КНР.



Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев в свою очередь сообщил, что ноты советника по торгово-экономическим вопросам являются выражением позиции Министерства коммерции, которое является частью правительства КНР. Следовательно, ноты канцелярии являются официальным отражением мнения правительства КНР, пояснил чиновник. Также по его словам, китайская сторона сама определяет, через какой орган будет вести переговоры от республики.



Глава депкомиссии Улан Примов возмутился тем, что сложилась ситуация, будто депутаты неправильно поняли и соответственно этому сделали такое заключение.



«Да, мы говорим, в заключении, что пользовались исключительно нотами канцелярии советника. Почему наше правительство напрямую с правительством КНР не вело переписку?!» – сказал Примов, добавив, что во время заседания депкомиссии экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев не пояснял этот вопрос.



Жанторо Сатыбалдиев в свою очередь сказал, что депутаты и не задавали ему такого вопроса.

«Я вам показывал официальное письмо «на уровне правительства». В архиве официально мое обращение к премьер-министру КНР и я вам его также показал», – сказал Ж.Сатыбалдиев.



Он также особо подчеркнул депутатам, что с тех пор прошло 5 лет, и помнить все подробности документов, переписки невозможно.



knews.kg