Повторение – мать учения. Сапару Исакову вновь пришлось отвечать на вопросы о «Лигласс» и малых ГЭС

Сегодня, 16 мая, Жогорку Кенеш продолжил обсуждение заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на бишкекской ТЭЦ, а также расходования кредита на ее модернизацию, и бывшему премьер-министру Сапару Исакову вновь пришлось ответить на вопросы депутатов о соглашениях с «Лигласс» и «Хуавэй».

Сегодня, 16 мая, Жогорку Кенеш продолжил обсуждение заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на бишкекской ТЭЦ, а также расходования кредита на ее модернизацию, и бывшему премьер-министру Сапару Исакову вновь пришлось ответить на вопросы депутатов о соглашениях с «Лигласс» и «Хуавэй».



В ходе заседания парламента депутат от фракции СДПК Искендер Матраимов возмутился высказываниям Сапара Исакова о Жогорку Кенеше.

«Вы назвали нас политическими трупами. Но ваше правительство не завершили соглашение с «Лигласс» и «Хуавей». Ваша команда начала распадаться. Один из них ушел из-за бомбы, другой захотел обратно в свой банк. Молодого перевели в ГРС. Это недоверие к вашему правительству. Кто еще в этой ситуации политический труп?» – заявил депутат.



На критику депутата Сапар Исаков пояснил, почему не состоялся договор с названными компаниями.



«Я понимаю вашу критику, есть причина. Что касается проекта «Умный город», политики совершают ошибку. Когда мы выходили на контракт с «Хуавэй», я засомневался. Цены высокие, техническое обеспечение не подходит. Я обратился к нашим программистам, и мы установили на четырех перекрестках камеры видеонаблюдения. Вы поднимите вопросы по малому ГЭС, мы действительно думали, что этот проект будет работать. Потому что президент Чехии лично гарантировал и рекомендовал эту компанию. Атамбаев ответил, что не знает, пройдет «Лигласс» конкурс или нет. Но компания прошла конкурсную комиссию, в котором, кстати, напомню были и депутаты Жогорку Кенеша», – заключил он.

Исаков также попросил выяснить, кто завизировал распоряжение о подписании соглашения с «Лигласс» и проводил тендер. Вероятно, Исаков снова напомнил о том, что тогда премьером был Сооронбай Жээнбеков.





knews.kg