Экс-премьер против, что депутаты пытаются сделать его виновным в аварии на ТЭЦ

Депутаты жалеют, что ратифицировали соглашение на $386 миллионов, полученных для модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.





Депутаты жалеют, что ратифицировали соглашение на $386 миллионов, полученных для модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев заявил, что депутаты пытаются сделать его виновным, так как основное решение принимал он.

«Если 120 депутатов принимают решение, что я могу сделать? Вы ратифицировали соглашение. Создана комиссия, в нее вошли депутаты. Она приняла решение сотрудничать с ТВЕА. Рассмотрение проходило в профильном комитете. Не нужно делать меня виновным», — сказал он.

Кожобек Рыспаев напомнил экс-премьеру, что парламентский комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию давал замечания к соглашению, но их не учли.

«Я вам говорил, почему вы не учли наше решение? За два дня до визита в Китай вы принимали решение. Теперь нужно отвечать за полученные деньги», — сказал он Жанторо Сатыбалдиеву.

Сайдулла Нышанов отметил, что, если бы депутаты знали все тонкости, они бы не поддержали ратификацию.



Ссылка: https://24.kg/vlast/84612/