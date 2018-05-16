Гульнара-Клара Самат стала депутатом парламента от партии «Ата Мекен»

Место депутата Жогорку Кенеша вместо Аиды Саляновой заняла Гульнара-Клара Самат. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР.

Место депутата Жогорку Кенеша вместо Аиды Саляновой заняла Гульнара-Клара Самат. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР.

По ее данным, в процессе рассмотрения соответствия кандидата требованиям законодательства, в ЦИК КР поступило обращение ОО «Карек» о возможном наличии у Гульнары-Клары Самат, наряду с кыргызским гражданством, подданства Российской Федерации. Но в процессе проверки информация не нашла подтверждения.

Как отмечается, 29 марта в ЦИК поступило обращение от партии «Ата-Мекен» об исключении Самат, с приложением её заявления, о выходе из списка кандидатов. Спустя неделю, кандидат написала заявление об отзыве и аннулировании заявления о выходе из списка кандидатов ЖК КР. Таким образом, партии было отказано в отзыве Гульнары-Клары Самат из списка.

«На основании законодательства и представленных документов, ЦИК КР принял постановление о регистрации Гульнары-Клары Самат депутатом Жогорку Кенеша», - говорится в сообщении.

Клара Кабилова в 2007 году работала председателем Центризбиркома, но в 2008 году бежала в Россию, заявив, что ей угрожает сын тогда еще президента Курманбека Бакиева - Максим. Позже она изменила имя на Гульнару-Клару Самат и в 2015 году была включена в предвыборный список партии «Ата Мекен».

Азаттык