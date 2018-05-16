Жогорку Кенеш продолжит обсуждение заключения депутатской комиссии по ТЭЦ

Жогорку Кенеш продолжит обсуждение заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию.

Жогорку Кенеш продолжит обсуждение заключения депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Обсуждение доклада началось 10 мая. Депутаты, не успев завершить, приняли решение отложить дискуссию на 16 мая.

26 января на Бишкекской теплоэлектроцентрали произошла авария, вследствие чего многоквартирные дома и госучреждения столицы почти на неделю остались без тепла. Случившееся спровоцировало шквал критики по поводу модернизации, которая была окончена за полгода до этого на кредит в 386 млн долларов, выданный Китаем.

В парламенте создали временную депутатскую комиссию по изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и расследованию рационального использования кредита на модернизацию объекта.

Азаттык