Комплекс «Манас айылы» хотят передать на баланс мэрии Бишкека. С таким предложением выступает Министерство экономики КР.
Комплекс «Манас айылы» хотят передать на баланс мэрии Бишкека. С таким предложением выступает Министерство экономики КР.
Возведение «Манас айылы» приурочено к проведению Всемирного празднования 1000-летия эпоса «Манас», отмечавшегося в 1995 году. После завершения строительства культурно-этнографический комплекс находился на балансе мэрии Бишкека.
Позднее, 1 июля 1999 года, его передали на баланс генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек». Однако содержание «Манас айылы» оказалось убыточным. Комплекс не связан с производственной деятельностью СЭЗ.
Его предлагают передать на баланс мэрии Бишкека для дальнейшего улучшения технического состояния и эффективности эксплуатации объекта.
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