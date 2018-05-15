Экс-глава ЦИК наконец стала депутатом парламента

Кандидат от партии «Ата Мекен» Гульнара-Клара Самат (Клара Кабилова) — депутат Жогорку Кенеша. Депутатский мандат ей наконец вручили.
Кандидат от партии «Ата Мекен» Гульнара-Клара Самат (Клара Кабилова) — депутат Жогорку Кенеша. Депутатский мандат ей наконец вручили. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.
По его словам, все подтверждающие документы об отсутствии у Гульнары-Клары Самат иного гражданства накануне поступили в ЦИК из соответствующих органов России.
Бывшая глава ЦИК Клара Кабилова, которая поменяла имя и фамилию на Гульнара-Клара Самат, займет в ЖК кресло вместо Аиды Саляновой, приговоренной Бишкекским горсудом к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Ее признали виновной в злоупотреблении должностным положением в бытность министром юстиции.
Клара Кабилова, будучи главой ЦИК, на выборах в Бишкекский городской кенеш в 2008 году заявила, что ей угрожает Максим Бакиев, и покинула страну, опасаясь за свою жизнь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/84509/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!