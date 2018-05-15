Манасбек Арабаев освобожден от занимаемой должности заведующего отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ...
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно
которому Арабаев Манасбек Матаевич освобожден от занимаемой должности
заведующего отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента
Кыргызской Республики в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 47 Закона
Кыргызской Республики <О государственной гражданской службе и муниципальной
службе>.
Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики
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