Манасбек Арабаев освобожден от занимаемой должности заведующего отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента

Омурбек Текебаев - 51.7%

Бектур Асанов - 2.3%

Кубанычбек Кадыров - 0%

Бекболот Талгарбеков - 0%

Канат Исаев - 3.4%

Нурлан Мотуев - 1.1%

Садыр Жапаров - 17.2%

Никакие они не политзаключенные, вина их доказана, так пусть досидят до конца своего срока - 24.1%

Голосование по этому опросу закончилось в: 00:00, 10.01.2018 г.

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