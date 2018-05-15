           
Подробности
Общество
Просмотров: 11

Манасбек Арабаев освобожден от занимаемой должности заведующего отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента

Бишкек, "Саясат. kg".  Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ...


Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно
которому Арабаев Манасбек Матаевич освобожден от занимаемой должности
заведующего отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента
Кыргызской Республики в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 47 Закона
Кыргызской Республики <О государственной гражданской службе и муниципальной
службе>.

 

Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики

 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить