Кубанычбек Кулматов освобожден от должности главы ГТС. На его место пришел Алмаз Онолбеков

Кубанычбек Кулматов освобождён от должности руководителя Государственной таможенной службы согласно поданному заявлению.



Кубанычбек Кулматов освобождён от должности руководителя Государственной таможенной службы согласно поданному заявлению. Об этом порталу SUPER.KG сообщила пресс-служба правительства.

Согласно информации, вместо него назначен Алмаз Онолбеков. В Таможенной службе работает с 2013 года. До этого работал начальником таможни "Север".

Отметим, 11 мая Кубанычбек Кулматов прошел допрос в ГКНБ. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что его вызвали в комитет по поводу школы, построенной в бытность его мэром Бишкека на средства китайской компании ТВЕА.

Биография К. Кулматова:

По профессии историк Кубанычбек Кулматов до этого работал на следующих должностях: 2004 г. – департамент таможенной службы, завотделом управления доходов;

2004-2005 – департамент Таможенной службы, заместитель главы комитета по доходам; 2005-2006 – Государственная таможенная служба, заместитель главы инспекции;

2006-2007 – советник главы Государственной таможенной службы;

2007 – первый заместитель председателя Государственной таможенной службы;

2010-2013 – председатель Государственной таможенной службы;

2013 – советник президента;

2013-2014 – полпред правительства в Чуйской области;

2014-2016 – мэр города Бишкека;

2016-2017 – председатель Кыргызско-Российского фонда развития;

сентябрь-декабрь 2017 – глава Нацбанка;

с декабря 2017 до 14 мая 2018 – глава Таможенной службы.

Источник: super.kg, gezitter.org