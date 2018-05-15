В Бишкеке прошел митинг с требованием отставки Асанакунова

В Бишкеке у Дома профсоюзов прошел митинг. Участники акции требовали отставки главы Дома профсоюзов Мирбека Асанакунова.





В Бишкеке у Дома профсоюзов прошел митинг. Участники акции требовали отставки главы Дома профсоюзов Мирбека Асанакунова.

Большинство митингующих держали в руках плакаты с изображением руководителя с надписью "Асанакунов кет!" На отдельных плакатах написано "Профсоюзный олигарх Асанакунов кетсин в отставку!"

По словам митингующих, у Асанакунова поддельные документы: диплом о высшем образовании и трудовая книжка.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org