В Бишкеке прошел митинг с требованием отставки Асанакунова

В Бишкеке у Дома профсоюзов прошел митинг. Участники акции требовали отставки главы Дома профсоюзов Мирбека Асанакунова.
В Бишкеке у Дома профсоюзов прошел митинг. Участники акции требовали отставки главы Дома профсоюзов Мирбека Асанакунова.
Большинство митингующих держали в руках плакаты с изображением руководителя с надписью "Асанакунов кет!" На отдельных плакатах написано "Профсоюзный олигарх Асанакунов кетсин в отставку!"
По словам митингующих, у Асанакунова поддельные документы: диплом о высшем образовании и трудовая книжка.
Источник: sayasat.kg, gezitter.org
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