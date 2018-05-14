Украинцам презентовали эпос «Манас» на их родном языке и рассказали о творчестве Айтматова

Бишкек, “Саясат.kg”. В Киеве состоялся литературно-художественный вечер, посвященный презентации кыргызского народного эпоса «Манас» на украинском языке и 90-летию Ч.Айтматова

11 мая в Киеве, в здании Президиума Национальной Академии искусств Украины состоялся литературно-художественный вечер, посвященный презентации кыргызского народного эпоса «Манас» на украинском языке и 90-летнему юбилею со дня рождения кыргызского народного писателя Чынгыза Айтматова. Об этом сообщает пресс-центр МИД КР.

В мероприятии приняли участие главы иностранных дипломатических представительств, представители государственных органов Украины, видные государственные и общественные деятели этой страны, представители литературно-творческих и просветительских кругов, кыргызской диаспоры и СМИ, а также президент Международного фонда «Саякбай Манасчы» Саматбек Ибраев и председатель Общественного объединения украинцев в Кыргызстане «Берегиня» Владимир Нарозя.

В своем приветственном слове Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Украине Жусупбек Шарипов рассказал о состоянии и перспективах культурно-гуманитарных отношений двух стран, об уникальности самого большого по объему в мире эпоса – трилогии «Манас» и его важной роли в становлении и развитии кыргызской государственности и самоидентификации кыргызской нации. Также Посол КР информировал гостей о масштабном праздновании в 2018 году 90-летия Чынгыза Айтматова на национальном и международном уровне, проинформировав, об объявлении Международной организацией тюркской культуры 2018-го Годом Чынгыза Айтматова. В этом контексте он отметил, что проводимый посольством литературно-художественный вечер является началом цикла ярких литературно-творческих и просветительских акций в Украине в рамках празднования юбилея классика кыргызской и мировой литературы.

Также гости вечера с воодушевлением встретили новость посольства о первом издании в специальном выпуске Всеукраинского литературного журнала «Всесвiт» айтматовских произведений «Белое облако Чингизхана» и «Когда падают горы (вечная невеста)» на украинском языке. «В современную эпоху величайший феномен «Манаса» достойно продолжает свое существование в лице выдающихся представителей кыргызского народа, таких как Чынгыз Айтматов. По моему убеждению, творчество Ч. Айтматова в какой-то степени является олицетворением современного образа эпоса «Манаса», призывающего не только кыргызский народ, но и все человечество к межнациональному согласию, нравственно-духовному воспитанию и возрождению гуманизма», - сказал Ж. Шарипов.

В ходе вечера гости с овациями встретили выступление одного из известных традиционных сказителей эпоса «Манас» - манасчы Талантаалы Бакчиева, представившего взору зрителей доисторические события, эмоции, чувства героев эпоса.

Председатель украинской диаспоры в Кыргызстане, заслуженный работник культуры Украины Владимир Нарозя презентовал авторское произведение народного писателя Мара Байджиева «Сказания о Манасе, Семетее и Сейтеке» в переводе на украинский язык.

Также своими воспоминаниями о писателе поделился ряд авторитетных деятелей культуры и искусства Украины. В частности, заслуженный деятель искусств Украины, депутат 5 созывов парламента, Председатель Всеукраинского общества «Просвещение» им. Т. Шевченко Павел Мовчан рассказал о высоких гуманистических взглядах Ч. Айтматова в планетарном масштабе и неповторимости его литературного творчества.

Одной из ярких страниц мероприятия стало выступление с национальными кыргызскими инструментами (комуз, темир-комуз, чоор, чопо-чоор) кыргызстанки Марии Наумовой, известной как «Девушка-оркестр», а также исполнение отрывков из моно-спектакля «Легенда о матери Оленихе» в постановке М.Наумовой по мотивам легенды из повести Чынгыза Айтматова «Белый пароход» совместно с украинскими артистами.

В завершении вечера гости ознакомились красочными линогравюрами и художественными картинами именитых украинских и кыргызских художников, воспитанников Киевской детской академии искусств, созданных по произведениям Ч. Айтматова.