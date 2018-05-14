Акция «Мы задыхаемся» проходит в Бишкеке во второй раз

В Бишкеке на бульваре Махатмы Ганди проходит акция «Мы задыхаемся!».

Активисты, а это Партия зеленых, протестуют против незаконной вырубки деревьев и загрязнения воздуха, а также безответственного и даже преступного отношения руководства города к паркам, скверам, детским и спортивным площадкам. Участники акции выступают против незаконного точечного строительства высотных зданий на придомовых участках, создания коррумпированных схем по хищению народных денег из городского бюджета.



«Акция проходит во второй раз. Наши требования не были выполнены. Мы требовали, чтобы горкенеш рассмотрел вопрос пребывания мэра Албека Ибраимова на посту. Но это не было сделано, теперь мы выступаем за роспуск горкенеша», — сказал председатель Партии зеленых Эркин Булекбаев.



По его словам, городской кенеш не рассматривает многие актуальные вопросы. Нет генерального плана города, идет вырубка деревьев, нет прозрачности в крупных инфраструктурных проектах, таких как утилизация твердых бытовых отходов, на что ЕБРР выделил 22 миллиона евро, из которых 11 миллионов — кредитные средства.



В прошлый раз, кроме отставки главы муниципалитета, горожане требовали ввести прямые выборы мэра. Соответствующее письмо было направлено в Жогорку Кенеш.



«Глава фракции СДПК Иса Омуркулов ответил, что введение прямых выборов — нецелесообразно и обойдется в несколько миллиардов сомов. Но на выборы в ЖК ушло 300 миллионов сомов», — отметил глава «зеленых».



На акцию пришло около 20 человек. Они направились к столичной мэрии.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/84296/