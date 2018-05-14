Конфликт. Пограничники Таджикистана не знали местность и оказались в Ляйляке

Четверо военнослужащих Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан на автомашине заехали вглубь территории Кыргызстана примерно на 40-50 метров. Об этом сообщает Пограничная служба Кыргызстана.
Четверо военнослужащих Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан на автомашине заехали вглубь территории Кыргызстана примерно на 40-50 метров. Об этом сообщает Пограничная служба Кыргызстана.
Уточняется, что таджикский пограничный наряд в населенном пункте Сада Ляйлякского района Баткенской области начал проверять документы у некоторых местных жителей, что вызвало их возмущение.
После словесной перепалки сельчане забрали ключи от автомобиля военнослужащих Таджикистана. Произошел небольшой конфликт.
В ГПС КР отмечают, что на место инцидента незамедлительно прибыли пограничный наряд и сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана. Конфликт локализован. Проведена встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, на которой таджикская сторона сообщила, что наряд состоял из молодых солдат. Из-за незнания местности они ошибочно зашли на территорию КР. Таджикская сторона принесла извинения.
ГПС КР контролирует ситуацию на данном участке кыргызско-таджикской госграницы.
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