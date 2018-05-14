Нурлана Омуркул уулу надо арестовать пока не сбежал

Бывший директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу знал все коррупционные схемы при модернизации ТЭЦ. Подтверждая это сам, распространяет информацию о купленных по высокой цене плоскогубцах, камерах, мебели. За сокрытие преступления надо срочно арестовать Нурлана Омуркул уулу.



Бывший директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу знал все коррупционные схемы при модернизации ТЭЦ. Подтверждая это сам, распространяет информацию о купленных по высокой цене плоскогубцах, камерах, мебели. За сокрытие преступления надо срочно арестовать Нурлана Омуркул уулу. Ему необходимо рассказать следователю на месте всю имеющуюся правду. Почему этого джигита ГКНБ не арестовывает? А если завтра сбежит, как Шадиев, кто понесет ответственность? Или власть умышленно использует этого джигита? Почему он скрывал, зная о невероятно большой коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ? Если б его не сняли с должности, то не рассказал бы ту скрытую тайну. Сокрытие преступления само считается большим преступлением. Президенту Сооронбаю Жээнбекову надо срочно пойти на решительные шаги и заставить арестовать Омуркул уулу. Только тогда работа следствия продвинется вперед. В случае бегства этого джигита народ перестанет верить власти. И без того упустили из рук Шадиева.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №16 от 11.05.2018/стр.1