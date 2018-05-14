На юбилее матери Камчы Кольбаева развлекались политики

«Вор в законе» Камчы Кольбаев на Иссык-Куле устроил той к 70-летнему юбилею своей матери Майи Кольбаевой. На этот той были приглашены многие политики, которые украсили собой почетное место.
«Вор в законе» Камчы Кольбаев на Иссык-Куле устроил той к 70-летнему юбилею своей матери Майи Кольбаевой. На этот той были приглашены многие политики, которые украсили собой почетное место.
В следующих номерах газеты мы дадим немалый список с фотографиями приглашенных: депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова, бывшего генерального прокурора Эльмурзы Сатыбалдиева и других.
В то время как глава государства собрался противостоять организованной преступности, как нам быть с поступком депутатов, как Акылбек Жапаров, а? А ведь власть Бакиева доказала крайнюю опасность связи политики с криминалом?
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №16 от 11.05.2018/стр.2
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