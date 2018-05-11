В Жогорку Кенеше Киргизии показали комплект плоскогубцев, закупленных для ТЭЦ Бишкека по $600

Директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев показал в парламенте комплект плоскогубцев, закупленных для ТЭЦ в рамках модернизации по $600. Сообщает корреспондент КирТАГ из парламента в четверг.



Директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев показал в парламенте комплект плоскогубцев, закупленных для ТЭЦ в рамках модернизации по $600. Сообщает корреспондент КирТАГ из парламента в четверг.

На заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков попросил показать плоскогубцы, закупленные для ТЭЦ в рамках модернизации по $600.

"Я дам корундук (подарок на смотрины ред. – КирТАГ) тому, кто мне покажет плоскогубцы, о которых так много говорят", - сказал депутат.



Глава ТЭЦ города Бишкек Андрей Воропаев предоставил депутатам набор инструментов, и отметил, что это и есть плоскогубцы, о которых говорили бывший глава ТЭЦ и депутаты Жогорку Кенеша.



"К нему набором идет специальная лента, здесь два комплекта, каждый по $300", - ответил Воропаев.



Депутат Акылбек Жамангулов отметил, что стыдно показывать плоскогубцы в парламенте.

"Вы где нашли такой набор инструментов, на каком складе? Сами же завысили цены на инструменты, а теперь в спешке приносите нам инструменты, выдавая их за плоскогубцы", - возмутился депутат.



Депутаты решили убедиться, о тех ли плоскогубцах идет речь, о которых говорил экс-директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу?



"Это не те инструменты. Плоскогубцы, о которых я говорил, были другие. После того, как я заявил, что их цена была завышена до $600, они в срочном порядке заменили плоскогубцы на данный набор инструментов. Позже решили добавить еще и конвейерную ленту", - ответил Нурлан Омуркул уулу.

В свою очередь депутаты от фракции "Республика – Ата Журт" Кенжебек Бокоев и Акылбек Жамангулов порекомендовали правоохранительным органам привлечь лиц, которые вводят в заблуждение народ, привлечь к ответственности за ложные показания.

Отметим, 26 января, несмотря на проведенную летом прошлого года модернизацию Бишкекской ТЭЦ на сумму $386 млн, на столичной ТЭЦ произошла авария. В горожане на несколько дней остались без тепла. В Жогорку Кенеше по данному поводу была создана временная депутатская комиссия по изучению причин аварии и расследованию рационального использования кредитных средств.



Напомним, согласно статье 109 раздела VI Регламента Жогорку Кенеша временная комиссия по парламентскому расследованию в случае выявления ею факта правонарушения вправе поставить вопрос перед государственным органом или должностным лицом о пресечении правонарушения либо возбуждении уголовного дела, административного или дисциплинарного производства.

Источник - kyrtag.kg