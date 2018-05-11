Строительство трассы Балыкчи-Корумду вновь приостановлено - из-за забастовки дорожников

Строительство трассы Балыкчи-Корумду приостановлено. Работники компании «Лонг Хай» вышли на акцию протеста с требованием выплатить зарплату за четыре месяца.

Строительство трассы Балыкчи-Корумду приостановлено. Работники компании «Лонг Хай» вышли на акцию протеста с требованием выплатить зарплату за четыре месяца. Об этом «Азаттыку» сообщил один из участников пикета, пожелавший остаться неизестным.

«Зарплату не выдают четыре месяца. Вся техника и работники – все встали. Дороги загородили. Они еще в том месяце обещали выплатить. Сегодня говорят, что могут дать всем по 10 тысяч сомов, остальное – в конце месяца. Люди уже не верят. Ждем, когда все это дойдет до правительства. Порядка 200 человек вышли – водители, рабочие, инженеры», - сказал он.



В Министерстве транспорта и дорог пообещали прокомментировать ситуацию позже.

В начале 2017 года строительство дороги также было приостановлено из-за отсутствия финансирования со стороны правительства. Рабочие китайской строительной компании «Лонг Хай» заявили о трехмесячных задержках выплаты заработной платы.

Высказывались предположения, что правительство намеренно прекратило финансирование, чтобы расторгнуть контракт и передать строительство дороги другой компании, тоже из Китая. Но министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов тогда заявил, что выделение денег приостановлено для осуществления промежуточных взаиморасчетов.

Азаттык

