Строительство трассы Балыкчи-Корумду вновь приостановлено - из-за забастовки дорожников

Строительство трассы Балыкчи-Корумду приостановлено. Работники компании «Лонг Хай» вышли на акцию протеста с требованием выплатить зарплату за четыре месяца.
Строительство трассы Балыкчи-Корумду приостановлено. Работники компании «Лонг Хай» вышли на акцию протеста с требованием выплатить зарплату за четыре месяца. Об этом «Азаттыку» сообщил один из участников пикета, пожелавший остаться неизестным.
«Зарплату не выдают четыре месяца. Вся техника и работники – все встали. Дороги загородили. Они еще в том месяце обещали выплатить. Сегодня говорят, что могут дать всем по 10 тысяч сомов, остальное – в конце месяца. Люди уже не верят. Ждем, когда все это дойдет до правительства. Порядка 200 человек вышли – водители, рабочие, инженеры», - сказал он.
В Министерстве транспорта и дорог пообещали прокомментировать ситуацию позже.
В начале 2017 года строительство дороги также было приостановлено из-за отсутствия финансирования со стороны правительства. Рабочие китайской строительной компании «Лонг Хай» заявили о трехмесячных задержках выплаты заработной платы.
Высказывались предположения, что правительство намеренно прекратило финансирование, чтобы расторгнуть контракт и передать строительство дороги другой компании, тоже из Китая. Но министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов тогда заявил, что выделение денег приостановлено для осуществления промежуточных взаиморасчетов.
Азаттык
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