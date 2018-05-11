Штормовое предупреждение: с 12 мая пять дней подряд дожди

С 12 по 16 мая в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Об этом сообщает Кыргызгидромет.
С 12 по 16 мая в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Об этом сообщает Кыргызгидромет.
С 13 мая в Чуйской, Таласской областях дневная температура опустится до +19 градусов, в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях – максимум до +23. В Иссык-Кульской и Нарынской областях температура воздуха днем не превысит +18.
В Бишкеке 12 мая во второй половине дня и 13 мая временами дождь. Завтра температура воздуха днем +27 градусов, 13 мая – максимум +24.
Азаттык
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