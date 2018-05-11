Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 мая: днем будет жарко

В Кыргызстане без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
В Кыргызстане без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
День увеличится до 14 часов 28 минут.
В Бишкеке температура воздуха ночью +14, днем +34 градуса.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +13 градусов, днем +35.
В Нарынской области +4 ночью и +27 днем.
В Иссык-Кульской области ночью +5, днем +27 градусов.
В Таласской области ночью +11, днем +34 градуса.
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