Самаков: Меня хоть зарежьте и съешьте, а молодых осужденных отпустите

Судебный процесс по делу экс-депутата Карганбека Самакова отложили по причине болезни одного из подсудимых Искандера Айдаралиева. Он не явился на заседание суда. Его адвокат представил суду справку.





Судебный процесс по делу экс-депутата Карганбека Самакова отложили по причине болезни одного из подсудимых Искандера Айдаралиева. Он не явился на заседание суда. Его адвокат представил суду справку.

Подсудимый Карганбек Самаков сказал судье, что он тоже плохо себя чувствует.

«Я не хочу жаловаться. Но раз дело отложено, хочу сказать и о своем состоянии. Санврач Государственной службы исполнения наказаний при конвоирах зафиксировал у меня давление 190 на 120. У меня гипертонический криз. Позвольте мне пройти лечение. Я не собираюсь никуда убегать. Наоборот, намерен доказать всем, что чист. Кроме того, прошу вас человечно подойти к рассмотрению этого дела. Обращаюсь к вам как к матери», — обратился к коллегии судей подсудимый Карганбек Самаков.

У молодых парней, которые осуждены вместе со мной ни за что, маленькие дети. Они нужны своим семьям. Меня хоть зарежьте и съешьте, а их отпустите. Они ни в чем не виноваты. - Карганбек Самаков



Его адвокат Бакыт Асамудинов подчеркнул, что у Самакова два раза прихватывало сердце. И он сейчас находится в предынфарктном состоянии. Это было зафиксировано санчастью ГСИН.

«По этому поводу мы обращались к руководству. Те сказали, что не смогут помочь, так как у них нет технической возможности лечить данное заболевание», — отметил он.

По просьбе председательствующей судьи Жаныл Мамбеталы адвокаты представили подтверждающие документы.

Просьба Самакова о времени на лечение так и осталась без ответа. Следующее заседание суда назначено на 16 мая 2018 года.

Напомним, Карганбек Самаков и другие обвиняются в незаконной трансформации 262 гектаров земель в Байтикском, Лебединовском и Кара-Джигачском айыльных округах Аламудунского района. 19 декабря судьей Октябрьского райсуда Дамирбеком Назаровым Карганбек Самаков был осужден на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Абай Таштанбеков, Аликбай Сариев, Кубанычбек Самаков, Эрнис Койчуманов и Урмат Нурдинов осуждены на 8 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества по статье 303 (коррупция) УК КР. По статье 304 (превышение должностных полномочий) по 10 лет присудили Арстанбеку Ногоеву, Курманбеку и Жанышу Бакиеву. Все трое находятся в розыске.

Бывший вице-премьер-министр Игорь Чудинов и экс-министр сельского хозяйства Искендер Айдаралиев оштрафованы на 5 миллионов сомов каждый.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/84038/