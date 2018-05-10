Начался суд по иску Райымбека Матраимова против правительства

Процесс перенесли. Представители таможни и кабмина перекладывают ответственность друг на друга

Судебный процесс по иску экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова перенесли на 17 мая текущего года. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По словам пресс-секретаря ведомства Сюиты Соурбаевой, представитель правительства попросил отложить процесс, чтобы их юристы смогли изучить документы.

Между тем на самом судебном процессе адвокат Райымбека Матраимова высказалась против переноса слушания. По ее словам, документы можно было бы изучить в ходе рассмотрения дела.

Кроме того, в ходе разбирательства выявился ряд противоречий. Юрист Таможенной службы заявил, что они не направляли представление об увольнении на имя премьер-министра. В свою очередь представитель правительства сказал об обратном.

Судья Алмаз Калыбаев попросил к 17 маю представить журнал с исходящим номером направленного в правительство представления об увольнении Райымбека Матраимова.

Напомним, бывший заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов подал в суд на правительство. В частности, он оспаривает решение бывшего премьер-министра Сапара Исакова. В своем исковом заявлении Матраимов заявляет, что его уволили незаконно.

Источник: vesti.kg

