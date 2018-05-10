Мэрия извиняется. Улицу Тыныстанова в Бишкеке завтра снова перекроют

Реконструкцию дороги планируют завершить к концу лета
Завтра, 11 мая, на реконструкцию будет закрыт участок улицы Тыныстанова от проспекта Чуй до улицы Фрунзе. Об этом сообщает Управление капитального строительства Мэрии Бишкек.
На реконструируемом участке полностью поменяют дорожное покрытие, обновят тротуары, ирригационную систему и дорожную разметку. Работы на улице Тыныстанова планируется полностью завершить до 30 августа 2018 года.
Мэрия Бишкека просит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!