Мэрия извиняется. Улицу Тыныстанова в Бишкеке завтра снова перекроют

Реконструкцию дороги планируют завершить к концу лета

Завтра, 11 мая, на реконструкцию будет закрыт участок улицы Тыныстанова от проспекта Чуй до улицы Фрунзе. Об этом сообщает Управление капитального строительства Мэрии Бишкек.



На реконструируемом участке полностью поменяют дорожное покрытие, обновят тротуары, ирригационную систему и дорожную разметку. Работы на улице Тыныстанова планируется полностью завершить до 30 августа 2018 года.



Мэрия Бишкека просит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.



Источник: vesti.kg

