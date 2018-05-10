19 пьяных водителей попались гаишникам в День Победы

65 машин оказались на штрафстоянке
Накануне, 9 мая, личным составом ГУОБДД МВД к административной ответственности привлечено 2128 водителе:
За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии задержано - 19 водителей;
За превышение скоростного режима движения наказаны - 369 водителей;
За несоблюдение требований дорожных знаков составлено 143 протокола;
За управление транспортом с нанесенным на лобовое,задержали боковое стекло передней двери тонирующего покрытия задержано 4 водителя;
За управление транспортным средством без соответствующих документов задержано 25 водителей;
За применение мобильного телефона во время движения составлено 382 протокола;
За неподчинение требованиям сотрудника ОВД задержано 5 водителей;
65 единиц транспортного средства водворено на штрафную площадку.
ГУОБДД МВД призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования дорожного движения!
Источник: vesti.kg
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