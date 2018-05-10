Сапар Исаков поучаствовал в шествии «Бессмертного полка» в Бишкеке

Акцию поддержали депутаты от фракции СДПК

Депутаты парламентской фракции СДПК Марат Аманкулов, Дастан Бекешев, зампредседателя СДПК Сапар Исаков, а также председатель Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев и другие депутаты БГК от фракции СДПК 9 мая приняли активное участие в памятной акции «Бессмертный полк», традиционно проводимой в столице по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войн.



В мероприятии приняли участие тысячи кыргызстанцев, которые несли фотографии и портреты своих родных и близких, тех, кто не жалел своей жизни на фронтах и в тылу в борьбе с фашизмом. Колонна следовала от Южной магистрали по улице Абдрахманова в сторону площади Победы. Шествие заполнило собой практически всю улицу, по мере движения к колонне присоединялись все новые участники. Завершилась акция возложением цветов к Вечному огню.



Депутат Марат Аманкулов отметил, что акция «Бессмертный полк» направлена на увековечение памяти фронтовиков, их подвига, доблести и героизма в годы Великой Отечественной войны.



По его словам, участников шествия, ставшего уже доброй традицией, объединяет патриотизм и желание сохранить и передать память о своих солдатах потомкам. Парламентарий добавил, что «Бессмертный полк» - это символ единения и свидетельство того, что народ помнит и чтит свою историю.



Напомним, к акции «Бессмертный полк» Кыргызстан присоединился в 2012 году. Тогда жители Оша вышли на Парад Победы с портретами своих воевавших родственников. Проведение акции в Бишкеке было поддержано Бишкекским городским кенешем под председательством Марата Аманкулова. С тех пор шествие проводится ежегодно, с каждым годом собирая все больше участников.



Источник: vesti.kg

