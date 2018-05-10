Выявлен незаконный ввоз телефонов в Кыргызстан на 24 млн сомов

На территории Чуйской области изъята партия мобильных телефонов, которые пытались провезти в Кыргызстан без уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Гостаможенная служба.
На территории Чуйской области изъята партия мобильных телефонов, которые пытались провезти в Кыргызстан без уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Гостаможенная служба.
Всего задержано 1184 телефона марок IPhone, Samsung и Xiaomi, сумма которых составляет 23,9 млн сомов. Объем неуплаченных платежей составил около 3 млн сомов.
Ранее ГТС уволила трех должностных лиц, допустивших контрабанду 11,2 тысяч телефонов на сумму 30 млн сомов. Было выявлено, что мобильные телефоны завезли в Кыргызстан под видом термосов.
Азаттык
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