Выявлен незаконный ввоз телефонов в Кыргызстан на 24 млн сомов

На территории Чуйской области изъята партия мобильных телефонов, которые пытались провезти в Кыргызстан без уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Гостаможенная служба.

На территории Чуйской области изъята партия мобильных телефонов, которые пытались провезти в Кыргызстан без уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Гостаможенная служба.

Всего задержано 1184 телефона марок IPhone, Samsung и Xiaomi, сумма которых составляет 23,9 млн сомов. Объем неуплаченных платежей составил около 3 млн сомов.



Ранее ГТС уволила трех должностных лиц, допустивших контрабанду 11,2 тысяч телефонов на сумму 30 млн сомов. Было выявлено, что мобильные телефоны завезли в Кыргызстан под видом термосов.



Азаттык