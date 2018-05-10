Число отравившихся на Иссык-Куле достигло 22 человек

Число пострадавших от массового отравления в санатории «Аврора» в Иссык-Кульской области увеличилось до 22 человек.

Число пострадавших от массового отравления в санатории «Аврора» в Иссык-Кульской области увеличилось до 22 человек. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.



Отравление произошло 7 мая. Изначально Министерство здравоохранения сообщало о 13 пострадавших, позже в Иссык-Кульской территориальной больнице рассказали о 18 поступивших пациентах из санатория.

Как отмечается, семеро отравившихся - спортсмены из Ирана и ОАЭ. Еще несколько человек получили первую медицинскую помощь в санатории и отказались от госпитализации. Блюда отобраны на анализы, результаты будут известны через три-четыре дня.



Азаттык