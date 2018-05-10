В Бишкеке 45-летняя женщина родила тройню

В Бишкеке в Национальном центре охраны материнства и детства 45-летняя Чынара Исманова 4 мая родила тройню.
В Бишкеке в Национальном центре охраны материнства и детства 45-летняя Чынара Исманова 4 мая родила тройню.
Как сообщил «Азаттыку» глава центра Камчыбек Узакбаев, женщина родила двух девочек и мальчика. Состояние малышей хорошее, мальчик получает лечение. Вес детей 2 кг 160 гр, 2 кг 380 гр и 2,5 кг.
Это вторые роды Чынары Исмановой. Старшей дочери 24 года.
Азаттык
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