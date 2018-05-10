Интриги от Иманалиева…

Фракция «Ата Мекен» Жогорку Кенеша поручила Генпрокуратуре проверить законность строительства белого дворца для экс-президента Алмазбека Атамбаева в государственной резиденции «Ала-Арча».





Фракция «Ата Мекен» Жогорку Кенеша поручила Генпрокуратуре проверить законность строительства белого дворца для экс-президента Алмазбека Атамбаева в государственной резиденции «Ала-Арча». Атамбаев ранее сообщал, что дом этот он построил не за счет бюджета, а на свои деньги, деньги друзей и внебюджетного фонда. По его словам, после него дом останется в собственности государства. Несмотря на это, любящий делать из мухи слона, скользкий как мыло Каныбек Иманалиев поднял этот вопрос.

Конечно, если есть подозрительные обстоятельства – нужно провести проверку. Но если государство не потратило ни копейки на дом Атамбаева, если строительную работу вело управделами президента, а дом считается собственностью государства, возникает вопрос – стоит ли вообще проводить проверку… Нужно ли было поднимать шумиху, наталкивать общественность на сомнительные мысли? Очевидно, что это не более чем интриги от Иманалиева…

Источник: газета «Фабула пресс» №31 от 08.05.2018 / стр. 3, gezitter.org