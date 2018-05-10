Заключение комиссии по ТЭЦ будет изменено

Депкомиссия по изучению обстоятельств аварии на бишкекской теплоэлектроцентрали приняла решение включить в заключительный документ мнение двух членов комиссии, которые выступали против предыдущего варианта заключения.



Депкомиссия по изучению обстоятельств аварии на бишкекской теплоэлектроцентрали приняла решение включить в заключительный документ мнение двух членов комиссии, которые выступали против предыдущего варианта заключения. До этого было сообщено о готовности итогов расследование, но два депутата отказались подписать итоговый документ.

Будет дополнено заключение временной депутатской комиссии по расследованию аварии на ТЭЦ Бишкека и использованию средств китайского кредита.

Ранее два депутата отказались подписывать заключение. Как заявил один из двоих – депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Акылбек Жамангулов – он на данный момент еще не поставил свою подпись.

"Я не изменил своей позиции. Сейчас будут дополнения, и, наверное, придем к одному решению с их учетом", - сказал вкратце журналистам депутат.

Жамангулов выступал против прежнего варианта заключения, заявив, что в нём не указаны четко ответственные лица.

Председатель депутатской комиссии Улан Примов сказал, что заключение теперь готово, подчеркнув, что внутри комиссии разногласий нет:

"Если предложения основательны, то они все будут включены. Но мы не должны включать предложения, не подтвержденные документально. Мы работаем по фактам и документам. Депутаты все согласились на предложение внести дополнения и изменения".

В состав комиссии входило 12 депутатов, на сегодняшнем заседании участвовало 7-8 человек.

Комиссия вывела заключение о необходимости дачи политической оценки виновным в аварии на ТЭЦ Бишкека и нерациональном использовании средств китайского кредита, полученных на модернизацию.

Второй отказавшийся подписать депутат – представитель фракции "Кыргызстан" Алмаз Токторов – говорит, что все члены комиссии единодушны во мнении, что при получении кредита присутствовала коррупции.

Как он сказал Би-Би-Си, заключение написано в целом мягко, многие факты не охвачены:

"К примеру, в то время из президентской администрации в межведомственную комиссию было письмо с поручением заключить соглашение с ТВЕА. Мы знаем, как работает "кыргызчылык", если из администрации пришло указание, то его неукоснительно выполняют".

Еще один член временной комиссии, Исхак Масалиев, отметил, что основной итог проверки – "неиспользование кредита в интересах Кыргызстана", а это является большим коррупционным обвинением.

Би-Би-Си поинтересовалась у депутата правовой силой заключение депкомиссии.

"Соответствующие органы в обязательном порядке должны рассмотреть данные показания. Должны ответить в письменной форме, есть или нет коррупции. Если коррупция есть, тогда возбудят уголовное дело. Если нет, тогда должны нам ответить, что нет состава преступления. После этого мы дадим оценку самому генпрокурору", - сказал Масалиев.

После расследования комиссии называются имена только министра энергетики периода заключения соглашения с Китаем Осмонбека Артыкбаева и тогдашнего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева. Последний, отвечая на вопросы комиссии, заявил, что в соглашении нет ни одного элемента коррупции.

Когда скандал с ТЭЦ только разгорался, Артыкбаев в интервью Би-Би-Си заявил, что в этом вопросе нет его ответственности:

"Думаю, что заявление о "модернизации бишкекской теплоэлектроцентрали без проведения тендера" неправильно, потому что я посмотрел все документы. Перед ОАО "Электрические станции" была поставлена задача учесть эту угрозу и оперативно провести модернизацию ТЭЦ. Поступили предложения от 5 различных компаний. Из них была отобрана компания, предложившая самые лучшие условия и дешёвую цену. Я это вижу по предоставленным мне материалам".

Как только будет готов финальный вариант заключения временной депкомиссии по ТЭЦ Бишкека, она будет рассмотрена на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января, в сильные холода, большая часть города на протяжении 4-5 дней оставалась без тепла. Авария произошла в старой части теплоэлектроцентрали. После этого дня последовали дискуссии по поводу не подававшей тепла модернизированной в 2017 году части ТЭЦ и рационального использования китайского кредита в размере 386 млн долларов.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, gezitter.org