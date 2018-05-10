Двойное гражданство. Татту Мамбеталиева требует извинений от Дастана Бекешева

Директор ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» Татту Мамбеталиева требует официальных извинений от депутата парламентской фракции СДПК Дастана Бекешева.



Директор ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» Татту Мамбеталиева требует официальных извинений от депутата парламентской фракции СДПК Дастана Бекешева.

Отметим, сегодня в соцсетях появился его твит о том, что у заведующей отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Нурсулу Ахметовой гражданство Казахстана. Позже он заявил ИА «24.kg», что ему прислали скрин паспорта Нурсулу Ахметовой и письмо на электронную почту от имени Татту Мамбеталиевой. «Но это оказалось фейком», — сказал Дастан Бекешев.

Татту Мамбеталиева заявила, что Дастану Бекешеву необходимо официально извиниться и перед ней, и перед Нурсулу Ахметовой, поскольку он намеренно использовал ложное письмо.

«Я с вами вела и ранее переписку по электронной почте, и вы прекрасно знали, что это не мой электронный адрес. Более того, я предполагаю, что это намеренная политическая атака на Ахметову, поскольку, получив данное сообщение, вы должны были перепроверить информацию, поскольку речь о сотруднике аппарата президента. Вы прекрасно знаете мои данные, телефон и могли проверить информацию», — заявила в обращении Татту Мамбеталиева.

От Дастана Бекешева реакции пока не последовало.



Ссылка: https://24.kg/vlast/83828/

