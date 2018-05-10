Суд приговорил обезглавившую свекровь женщину к 24 годам тюрьмы

Ошский областной суд ужесточил наказание обвиняемым по делу об обезглавленном трупе. Об этом сообщили в канцелярии суда.
Ошский областной суд ужесточил наказание обвиняемым по делу об обезглавленном трупе. Об этом сообщили в канцелярии суда.
Главную обвиняемую (невестку обезглавленной женщины) суд приговорил к 24 годам лишения свободы, ее сестру — к пяти годам. Их обвинили по статьям «Убийство», «Надругательство над телами умерших и местом их захоронения», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» УК КР.
В августе 2017 года в Оше в мусорном контейнере возле учебного корпуса Социального университета нашли обезглавленное тело женщины 40-50 лет. По подозрению в совершении преступления задержали 25-летнюю невестку убитой Умсунай и ее сестру Гульнару. На допросе женщины признались в содеянном. Умсунай объяснила свои действия тем, что свекровь постоянно унижала ее и грозила развести с мужем. Чтобы сохранить семью, женщина решила пойти на убийство.
Ошский городской суд приговорил невестку убитой к 20 годам тюрьмы. Ее сестру, которая является соучастницей преступления, приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.
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