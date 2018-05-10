Авария на ТЭЦ Бишкека. Мэра Джалал-Абада Салайдина Авазова оставили под стражей

Бишкекский городской суд оставил под стражей мэра Джалал-Абада Салайдина Авазова.



Бишкекский городской суд оставил под стражей мэра Джалал-Абада Салайдина Авазова. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Ранее Салайдин Авазов обжаловал меру пресечения, избранную ему судом первой инстанции.

«Коллегия Бишкекского горсуда 7 мая оставила в силе решение первой инстанции. Суд счел доводы и жалобы подсудимого не подлежащими удовлетворению. Его будут содержать под стражей в СИЗО ГКНБ», — сообщили в МВД.

Салайдина Авазова задержали сотрудники ГКНБ в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Бывшим генеральному директору ОАО «Электрические станции» Салайдину Авазову и его заместителю Жолдошбеку Назарову предъявили обвинения в коррупции.



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