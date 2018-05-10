Девочка из Кыргызстана родила в Москве мертвого ребенка

15-летняя кыргызстанка попала в московскую больницу после домашних родов в квартире на юго-западе российской столицы.



15-летняя кыргызстанка попала в московскую больницу после домашних родов в квартире на юго-западе российской столицы. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, девочка находилась на девятом месяце беременности. Несовершеннолетняя на учете в роддоме не состояла, она произвела на свет мертвого ребенка.

Роженицу доставили в медицинское учреждение, тело младенца отправили на экспертизу для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.



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