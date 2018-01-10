Санжар Муканбетов станет новым вице-премьером Киргизии по экономике

Санжар Муканбетов на посту вице-премьера будет курировать экономический блок
Санжар Муканбетов, кандидатуру которого депутаты рассматривают на пост вице-премьер-министра, будет курировать экономический блок. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша во вторник.
"Если Санжар Муканбетов придет на должность вице-премьера, он будет курировать экономический блок", - пояснил депутатам первый вице-премьер Аскарбек Шадиев, представивший кандидатуру Муканбетова.
По его словам, сам А. Шадиев курирует ТЭК, туризм и инвестиции.
Отметим, кандидатура главы государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Санжара Муканбетова на пост вице-премьера представлена премьер –министром Сапаром Исаковым.
Должность вице-премьер министра оставалась вакантной после назначения Толкнубека Абдыгулова на пост главы Национального Банка.
Источник - kyrtag.kg
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