Сотрудниками милиции задержаны подозреваемые в разбойном нападении

Бишкек, "Саясат. kg". В милицию с заявлением обратились граждане где просят принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 7 января текущего года ворвавшись в квартиру и угрожая расправой отобрали сотовый телефон марки “Айфон-5” и денежные средства суммой 50 тысяч сом.

Бишкек, "Саясат. kg". В милицию с заявлением обратились граждане где просят принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 7 января текущего года ворвавшись в квартиру и угрожая расправой отобрали сотовый телефон марки “Айфон-5” и денежные средства суммой 50 тысяч сом.

Принятыми мерами сотрудниками милиции в ходе проведения

оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в

совершении вышеуказанного преступления были задержаны следующие лица:

Б.у.А., 1990 г.р., Т.у.Т., 1997 г.р., С.Т., и К.К.



По данному факту следственной службой УВД Первомайского района

возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР.



Задержанные водворены в ИВС.



Ведется следствие.



Пресс-служба ГУВД г.Бишкек