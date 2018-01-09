Сотрудниками милиции задержаны подозреваемые в разбойном нападении

Бишкек, "Саясат. kg". В милицию с заявлением обратились граждане где просят принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 7 января текущего года ворвавшись в квартиру и угрожая расправой отобрали сотовый телефон марки “Айфон-5” и денежные средства суммой 50 тысяч сом.
Бишкек, "Саясат. kg". В милицию с заявлением обратились граждане где просят принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 7 января текущего года ворвавшись в квартиру и угрожая расправой отобрали сотовый телефон марки “Айфон-5” и денежные средства суммой 50 тысяч сом.
Принятыми мерами сотрудниками милиции в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам по подозрению в
совершении вышеуказанного преступления были задержаны следующие лица:
Б.у.А., 1990 г.р., Т.у.Т., 1997 г.р., С.Т., и К.К.
По данному факту следственной службой УВД Первомайского района
возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР.
Задержанные водворены в ИВС.
Ведется следствие.
Пресс-служба ГУВД г.Бишкек
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