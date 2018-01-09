Умные счетчики продолжают неверно выставлять счета за электричество

Умные счетчики продолжают неверно выставлять счета за электричество. Об этом сообщает пользователь Facebook Замира Сатыбалдиева.



Умные счетчики продолжают неверно выставлять счета за электричество. Об этом сообщает пользователь Facebook Замира Сатыбалдиева.



«Вроде, живем в стране, где много воды, электроэнергия своя. В частном секторе умные счетчики поставили. Это же просто обдираловка на ровном месте. 700 киловатт-часов по одной цене, свыше счетчик очень умно считает. Ежемесячно оплата за свет составляет минимум 9 тысяч сомов. Раньше без умного счетчика платили максимум 3 тысячи сомов. Умный тот, кто придумал такие счетчики», — написала она.

Прошлой зимой также возникли проблемы с работой умных счетчиков. Как пояснил ИА «24.kg» начальник отдела информационных технологий «Северэлектро» Ринат Казатов, большинство неточностей возникло в новогодние праздники, когда сеть была перегружена. Не исключено, что именно в этот момент показания потерялись в сети и не попали на сервер.



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