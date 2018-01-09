13-летняя школьница стала матерью. Милиция ищет отца ребенка

Милиция до сих пор ищет отца ребенка 13-летней школьницы.



Милиция до сих пор ищет отца ребенка 13-летней школьницы.

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе ГУВД Чуйской области, в данный момент ведутся все необходимые следственно-оперативные мероприятия. Были назначены судебные экспертизы, заключение пока не готово. Для этого потребуется несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что ученица седьмого класса школы № 2 села Лебединовка забеременела. 23 декабря она стала матерью. Отец ребенка неизвестен.



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