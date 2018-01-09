В Кыргызстане за несоблюдение требований закрыли 6 медресе

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях прекращена деятельность 6 медресе, не отвечающих требованиям Госкомиссии по делам религий. Об этом «Азаттыку» сообщил заведующий южным региональным отделением ведомства Исакбай Мурзабеков.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях прекращена деятельность 6 медресе, не отвечающих требованиям Госкомиссии по делам религий. Об этом «Азаттыку» сообщил заведующий южным региональным отделением ведомства Исакбай Мурзабеков.

По его словам, учреждения «Сузак» и «Алтын урпак» в Сузакском районе были зарегистрированы в качестве благотворительных организаций, но также занимались образовательной деятельностью в сфере религии. Для этого им необходимо пройти регистрацию в качестве медресе. Руководства этих учреждений в настоящее время готовят соответствующие документы.

За несоответствие требованиям также прекращена работа медресе «Азирети Али» в городе Кызыл-Кые, «Султан Саркар» в Ноокатском районе, «Имам Аъзам» в Кара-Сууйском районе, «Рустам Хаджи» в Араванском районе. Как отмечается, в них не были созданы соответствующие условия обучения, проживания, а преподаватели имели недостаточную квалификацию.

Решения о закрытии медресе были приняты совместно с Духовным управлением мусульман Кыргызстана и казиятами, добавил Мурзабеков.

Также руководствам 16 медресе выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

В Кыргызстане действует 102 медресе, 48 из которых находятся в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Азаттык