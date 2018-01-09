МЧС КР распространил штормовое предупреждение: снег и сильный ветер

Синоптики Кыргызстана распространили штормовое предупреждение на ближайшие дни.
Как сообщает пресс-служба МЧС КР, 11 и 12 января в Кыргызстане снег. В Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях осадки интенсивные. Ожидается усиление западного ветра местами до 17-22 м/с.
Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат и гололедица, на горных участках дорог - снежные заносы.
Кроме того, ожидается понижение температуры воздуха:
в Чуйской, Таласской долинах и в Иссык-Кульской котловине: ночью до -7…-12°, днем до -1…-6°;
в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей: ночью до -3…-8°, днем до 0…+5°;
в предгорных районах: ночью до -9…-14°, днем до -1…-6°;
в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах: ночью до -18…23°, днем до -5…-10°;
в высокогорных районах: ночью до -27…-32°, днем до -9…-14°.
В связи с ожидающейся неустойчивой погодой службам Гражданской защиты приказано привести свои силы и средства в готовность в целях оперативного реагирования на изменение погоды. «С целью недопущения гибели людей, обеспечения безопасности граждан и снижения материального ущерба 8 января со стороны Центра управления кризисными ситуациями при МЧС КР были переданы СМС-оповещения населению, а также соответствующая информация доведена до телевизионных каналов для отображения по бегущей строке», - отметили в МЧС КР.
Азаттык
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