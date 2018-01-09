Кыргызстанка, выпавшая из окна многоэтажки в Москве, будет лечиться за свой счет

Они отметили, что согласно пояснению пострадавшей, «она выпала из окна, когда подправляла крючок шторы».

Посольство КР в России справилось о состоянии 28-летней кыргызстанки Жаркынай Юсуповой, которая 1 января 2018 года выпала с 5 этажа одного из домов в Москве.

Как отметили в диппредставительстве, «в связи с появлением в социальной сети Facebook информации о поступлении гражданки КР в ГКБ им. О. М. Филатова сотрудниками посольства был совершен выезд в данную больницу для оказания содействия». Они отметили, что согласно пояснению пострадавшей, «она выпала из окна, когда подправляла крючок шторы».

Дежурный врач травматологического отделения Попов А. Б. рассказал сотрудникам посольства, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, имеются множественные сочетанные травмы таза и бедра. Он отметил, что в день поступления девушки в больницу в рамках оказания первой необходимой медицинской помощи ей была проведена срочная операция. «При этом для полного улучшения состояния ее здоровья ей требуется проведение дополнительных операций, которые в связи с отсутствием страхового медицинского полиса должны производится за счет средств самой гражданки Юсуповой Ж», - подчеркивается в релизе посольства.

На данный момент рядом с пострадавшей находится ее мать. А в Facebook отдельные пользователи запустили акцию по сбору средств для Жаркынай Юсуповой.

В Посольстве КР в РФ заверили, что держат «на контроле данный вопрос».

Азаттык