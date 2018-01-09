На берегу Москва реки найдены тела двух кыргызстанцев

В Московской области России близ аэропорта «Жуковский» найдены тела двух кыргызстанцев. Об этом на своей страничке в Facebook сообщает замдиректора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами на территории государств — участников СНГ от МВД КР Аскат Алиев.
В Московской области России близ аэропорта «Жуковский» найдены тела двух кыргызстанцев. Об этом на своей страничке в Facebook сообщает замдиректора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами на территории государств — участников СНГ от МВД КР Аскат Алиев.
По его данным, погибшие 29 декабря 2017 года вышли из квартиры, где проживали, и не вернулись. Родные без вести пропавших на следующий день обратились в полицию города Москва, после чего начались поиски двух кыргызстанцев.
Так, 30 декабря, вдоль берега Москва реки по улице Наркомвод рыбаки обнаружили труп 38-летнего мужчины, которым оказался один из пропавших кыргызстанцев. Полиция продолжила поиски второго 37-летнего мужчины, тело которого было найдено неподалеку от первого 7 января.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. В настоящий момент полиция ищет причастных к данному преступлению лиц.
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