В Чуйской области заработала горнолыжная база «Тогуз Булак»

6 января 2018 года состоялось открытие горнолыжной базы «Тогуз Булак», которая расположена в селе Алмалуу Иссык-Атинского района Чуйской области.

На открытии приняли участие директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов, первый заместитель руководителя аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев, депутаты Жогорку Кеңеша Аалы Карашев, Нурланбек Макеев, председатель открытого акционерного общества «Оргтехстрой» Канат Исмаилов, также любители лыжного спорта и местные жители.

«Открытие базы это огромный вклад в развитие туризма, популяризации массовых зимних видов спорта и в поддержании здорового образа жизни в Кыргызстане»,- сказал Канат Аманкулов.

Исмаилов высоко оценивает туристический потенциал лыжной базы и делает инвестиции в его улучшение.

В свою очередь Мухамметкалый Абулгазиев отметил, что развитие местного бизнеса это приоритетное направление.

«Потому что в первую очередь создаются рабочие места для местного населения, тем самым улучшаются их жизненные условия», - сказал он.

Лыжная база «Тогуз Булак», расположенная в 40 километрах от города Бишкек начала свою деятельность в 1978 году. В 2003 году на базе были проведены ремонтные работы, а в 2005 году заработала новая канатная дорога. База славится своими разнообразными канатными дорогами среди любителей зимних видов спорта.

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