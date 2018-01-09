           
Подробности
Общество
Просмотров: 9

Завершено расследование дорожной аварии, в которой погиб Темир Жумакадыров

Следственная служба МВД передала материалы дела в Московский районный суд.  

 

   
 
Полностью завершено расследование дорожно-транспортной аварии, в которой погиб вице-премьер-министр Темир Жумакадыров, материалы переданы в суд. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

 

Следственная служба МВД передала материалы дела в Московский районный суд.  

 

Напомним, 7 октября 2017 года примерно в 7:15 на 36 километре автодороги Бишкек-Чалдовар в селе Садовое Московского района автомобиль, в салоне которого находился  вице-премьер-министр Темир Жумакадыров, столкнулся с КамАЗом. Т. Жумакадыров следовал в Таласскую область для проверки готовности избирательных участков.

 

Вместе с Жумакадыровым в ДТП погибли его помощник и водитель. 

 

 

Источник: maralfm.kg, перевод: gezitter.org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить