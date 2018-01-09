Завершено расследование дорожной аварии, в которой погиб Темир Жумакадыров

Следственная служба МВД передала материалы дела в Московский районный суд.





Полностью завершено расследование дорожно-транспортной аварии, в которой погиб вице-премьер-министр Темир Жумакадыров, материалы переданы в суд. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Следственная служба МВД передала материалы дела в Московский районный суд.

Напомним, 7 октября 2017 года примерно в 7:15 на 36 километре автодороги Бишкек-Чалдовар в селе Садовое Московского района автомобиль, в салоне которого находился вице-премьер-министр Темир Жумакадыров, столкнулся с КамАЗом. Т. Жумакадыров следовал в Таласскую область для проверки готовности избирательных участков.

Вместе с Жумакадыровым в ДТП погибли его помощник и водитель.

Источник: maralfm.kg, перевод: gezitter.org