Объявлен выговор Артему Новикову и Кулматову

За ненадлежащее исполнение обязанностей при подготовке проекта закона "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного 11 апреля 2017 года в Москве" ряду должностных лиц объявлен выговор. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
За ненадлежащее исполнение обязанностей при подготовке проекта закона "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного 11 апреля 2017 года в Москве" ряду должностных лиц объявлен выговор. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.
Согласно распоряжению, выговор объявлен министру экономики Кыргызской Республики Артему Новикову, председателю Государственный таможенной службы Кубанычбеку Кулматову.
Строгий выговор объявлен заместителю министра экономики Баккелди Туменбаеву, заместителю председателя Государственный таможенной службы Замирбеку Ниязалиеву.
Кроме того, по собственному желанию уволен ряд сотрудников аппарата правительства.
Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О ратификации соглашения о Таможенном кодексе Евразийского экономического Союза, подписанного в городе Москве 11 апреля 2017 года".
Закон принят Жогорку Кенешем 30 декабря 2017 года.
Источник: maralfm.kg, перевод: gezitter.org
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